В Крыму ускорят инвентаризацию заброшенных сельхозземель

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Работа по вовлечению в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель в Республике Крым ведется недостаточно эффективно, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.

– Могу сказать, что пока работа в этом направлении проводится не так эффективно, как хотелось бы. Работу муниципального контроля необходимо усилить. <...> В кратчайшее время в районах нужно провести анализ всех земельных участков: садов, виноградников, которые не используются, зарастают сорняком и могут стать угрозой природных пожаров для лесных массивов и населенных пунктов, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

Кроме того, добавил министр, представители муниципальных властей должны регулярно выезжать на места и проводить инвентаризацию сельхозугодий.

– Сейчас есть все необходимые рычаги влияния, чтобы земли, которые не используются три года и больше, изымать, – подчеркнул Савчук.

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