В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 176 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15.00 24 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 176 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 176 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация в Краснодарском крае иная. Сообщается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто в 09:13. По состоянию на 9 утра очередей на досмотр не было. Позднее движение возобновилось.