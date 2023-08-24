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НовостиОбщество24 августа 2023 12:23

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 176 авто

Со стороны Кубани проезд свободный
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 176 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 176 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15.00 24 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 176 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 176 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация в Краснодарском крае иная. Сообщается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто в 09:13. По состоянию на 9 утра очередей на досмотр не было. Позднее движение возобновилось.