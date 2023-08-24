Где в Симферополе отключат свет 25 августа

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
25 августа в Симферополе отключат электричество на 39 улицах и нескольких переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» предупредили, что перебои с подачей энергии запланированы с восьми утра до пяти вечера.
Идет ремонт электросетей, поэтому гостям и жителям Симферополя придется смириться с определенными неудобствами, ведь комфорт во многом зависит от стабильного электроснабжения наших жилищ.
В Симферополе свет исчезнет по следующим адресам:
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;
улица Красноармейская, 105-113 ;
улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 1-17;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
переулок Сельский, 35;
улица Генерала Родионова, 68-70 ;
улица Ивана Голубца, 40-62 , 3-23 ;
улица Симферопольская, 61-69 ;
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46;
улица Грэсовская, 8;
переулок Марсовый, 3-9 , 5/32;
улица Кржижановского, 40;
улица Тамбовская, 32-34 ;
улица Бахчисарайская, 16-26 , 25-33 ;
улица Лихого, 22-36 , 9-35 ;
переулок Оружейный, 6-18 , 9-19 ;
улица Футболистов, 96-100 , 135-139 ;
улица Училищная, 40а.
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