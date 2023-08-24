Симферопольцы пожаловались на работу автобуса №54, перевозчик будет наказан

Жители Симферополя жалуются на большие интервалы в движениия автобусов на маршруте №54 в утренние часы-пик. Фото: администрация Симферополя

Жители Симферополя жалуются на большие интервалы в движениия автобусов на маршруте №54 в утренние часы-пик.

– Перевозку пассажиров по автобусному маршруту №54 осуществляет предприятие ООО «Дороги Крыма». Для обслуживания маршрута в будние дни предусмотрено семь единиц подвижного состава. Однако недавняя проверка показала, что ежедневный выпуск подвижного состава на маршрут осуществляется в количестве три - пять единиц, – пишет «Крымская газета» со ссылкой на управление транспорта и связи администрации столицы Крыма.

Перевозчику направлены предписания об устранении нарушений. Кроме того, к предприятию применены штрафные санкции, предусмотренные договором.

В администрации Симферополя напомнили, что автобусный маршрут №54 почти полностью дублируется троллейбусным маршрутом №4.

Ранее КП-Крым писала, что в Керчи изменилось расписание автобуса №4. Добавлен рейс на 21:50 с автовокзала до Аджимушкая.

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