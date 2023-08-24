В Черноморском районе Крыма убрано 94% зерновых и зернобобовых

В Черноморском районе завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Фото: t.me/avsavchuk

В Черноморском районе завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Минсельхоза Крыма Андрей Савчук.

– Ход уборочной страды держу на личном контроле. В Черноморском районе уже убрано 94% площади зерновых и зернобобовых, – написал Савчук.

Напомним, 7 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аграрии республики намолотили уже более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. На тот момент было обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых - свыше 95 % от прогнозного показателя.

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