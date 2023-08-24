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НовостиПроисшествия24 августа 2023 13:16

В Севастополе иномарка сбила 13-летнего подростка: пострадавший в больнице

В Севастополе женщина на Nissan сбила 13-летнего подростка
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В среду, 23 августа, в Севастополе Nissan сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 17.30. 36-летняя женщина ехала за рулем Nissan по улице Бориса Михайлова. Неподалеку от дома №1 иномарка сбила 13-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

– В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, – отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка.