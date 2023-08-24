В Крыму еще на три недели продлили запрет на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов продлевается на 21 календарный день Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму на три недели продлевается действие ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 23.08.2023 продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, на 21 календарный день, – говорится в сообщении.

Напомним, ограничение на посещение лесов в Крыму действует с 12 июля. Ограничение не касается мест отдыха, расположенных на юго-востоке полуострова. В период действия ограничения в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора и порубочных остатков, проведение пожароопасных работ.

Кроме того, с 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В период действия режима гражданам запрещено сжигать сухую траву и мусор в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий. Запрет не касается работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

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