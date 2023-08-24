Оступилась и повредила ногу: крымские спасатели оказали помощь туристке

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложив холодный компресс и вакуумную шину на травмированную конечность. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Накануне, 23 августа, крымские спасатели оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в районе урочища Панагия (городской округ Алушта). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 11:40 поступило сообщение о том, что в селе Зеленогорье в районе урочища Панагия (ГО Алушта) девушка, передвигаясь по горной тропе, оступилась, упала и травмировала ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей в ее поиске и эвакуации из горно-лесной зоны, – говорится в сообщении.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и приступили к поисковым работам. Пострадавшая была обнаружена в районе водопада Арпат на участке со сложным сыпучим грунтом, подобраться к ней было непросто.

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

– Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложив холодный компресс и вакуумную шину на травмированную конечность. Организовав безопасный спуск, сотрудники МЧС на носилках транспортировали ее к автомобилю скорой помощи. Путь эвакуации составил около двух километров, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

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