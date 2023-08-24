Экотехнопарк в Сакском районе Крыма достроят в декабре 2024 года

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма планируют завершить в декабре 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, мощность объекта составит 200 тысяч тонн в год. Гоцанюк отметил, что в настоящее время на стройплощадке работают более 70 человек и пять единиц спецтехники.

– Уже разработан котлован, уложены плиты фундамента, проведена гидроизоляция, установлены перекрытия первого этажа, ведется монтаж электросетей и канализации, – рассказал руководитель крымского правительства.

Председатель Совмина добавил, что на территории будущего экотехнопарка строят котельную, блочно-распределительную подстанцию и КПП. Гоцанюк подчеркнул, что подрядчику необходимо увеличить темпы выполнения работ. Дело в том, что отставание от графика составляет полтора месяца. Председатель Совета министров поручил составить догоночный план-график и представить его в пятницу, 25 августа.

– Завершить строительство планируется в декабре 2024 года, – отметил Гоцанюк.

Глава правительства Крыма добавил, что в ближайшие годы в регионе рассчитывают выйти на стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов.