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НовостиСпорт24 августа 2023 15:44

В Симферополе открыли новую многофункциональную спортплощадку

Она находится на улице Героев Сталинграда
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В четверг, 24 августа, в Симферополе открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадка находится на улице Героев Сталинграда, 35. Она предназначена для игр в баскетбол и волейбол. Жителей призывают содержать это место в чистоте и порядке. Площадку будут контролировать председатели многоэтажек.

Всего в 2023 году в крымской столице создали четыре таких спортивных объекта. В ближайшее время подобную площадку собираются открыть на улице Тургенева.