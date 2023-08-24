В Симферополе открыли новую многофункциональную спортплощадку

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В четверг, 24 августа, в Симферополе открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадка находится на улице Героев Сталинграда, 35. Она предназначена для игр в баскетбол и волейбол. Жителей призывают содержать это место в чистоте и порядке. Площадку будут контролировать председатели многоэтажек.

Всего в 2023 году в крымской столице создали четыре таких спортивных объекта. В ближайшее время подобную площадку собираются открыть на улице Тургенева.