В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 25 августа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 25 августа, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, – отметил он.

Так, с 10.00 до 14.00 эту работу будут проводить в селе Кихил-Коба Симферопольского района. С 11.00 до 13.00 уничтожать опасные предметы будут в Старом Крыму, а с 13.00 до 15.00 – в Октябрьском. Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.