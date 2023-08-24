Керченская переправа приостановила работу 24 августа

Керченская переправа приостановила работу Фото: Дмитрий СТЕШИН

В четверг, 24 августа, Керченская переправа временно приостановила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– Работа паромной переправы будет приостановлена с 20.30 до 05.00, – отметили в ведомстве.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.