В Крыму нашли шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 24 августа, в Ленинском районе Крыма нашли и уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в двух километрах от села Фронтовое нашли минометную мину и четыре гранаты. В селе Глазовка обнаружили артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметров. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.