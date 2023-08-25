В Симферополе не хватает учителей русского, математики и начальных классов

Школы Симферополя испытывают дефицит кадров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школы Симферополя испытывают дефицит кадров - в частности, не хватает учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики. Об этом сообщила заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации столицы Крыма Татьяна Сухина в эфире радио «Спутник в Крыму».

– К сожалению, на сегодняшний день мы еще испытываем потребность в педагогах, в первую очередь учителей начальных классов, и в педагогах математики и русского языка есть большая потребность, – сказала Сухина.

По предварительным данным, в Симферополе 1 сентября за школьные парты сядут более 50 тыс. ребят, из них более 5 тыс. – первоклассники.

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