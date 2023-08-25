Крымская Оленевка попала в топ-10 популярных направлений для отдыха на базах в сентябре

Тарханкутский маяк в Оленевке. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымское село Оленевка, расположенное на западе полуострова, притягивает к себе внимание россиян, которые решили отдохнуть в сентябре.

Первое место в рейтинге осеннего отдыха на базах, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, заняла Анапа.

- Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая, а третье место занял абхазский город Гудаута, - отметили аналитики.

Крымская Оленевка заняла седьмую строчку.

Тарханкутский полуостров, где находится село, славится чистотой морской воды и «кружевными» скалистыми берегами. Красота здешних мест иногда провоцируют туристов на необдуманные поступки, которые заканчиваются довольно плачевно: то катера врезаются друг в друга, то машины падают с 20-метрового обрыва в море.

И так, топ-10 самых популярных направлений для отдыха на базах в сентябре (средняя цена в рублях ночи):

Анапа, 5621;

Должанская, 2841;

Голубицкая, 3256;

Гудаута, 9359;

Алахадзы, 3192;

Сочи, 2494;

Оленевка, 3564;

Гагра, 5563;

Чемал, 3591;

Кучугуры, 6133.

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