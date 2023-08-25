Крымская Оленевка попала в топ-10 популярных направлений для отдыха на базах в сентябре

Тарханкутский маяк в Оленевке.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымское село Оленевка, расположенное на западе полуострова, притягивает к себе внимание россиян, которые решили отдохнуть в сентябре.
Первое место в рейтинге осеннего отдыха на базах, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, заняла Анапа.
- Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая, а третье место занял абхазский город Гудаута, - отметили аналитики.
Крымская Оленевка заняла седьмую строчку.
Тарханкутский полуостров, где находится село, славится чистотой морской воды и «кружевными» скалистыми берегами. Красота здешних мест иногда провоцируют туристов на необдуманные поступки, которые заканчиваются довольно плачевно: то катера врезаются друг в друга, то машины падают с 20-метрового обрыва в море.
И так, топ-10 самых популярных направлений для отдыха на базах в сентябре (средняя цена в рублях ночи):
Анапа, 5621;
Должанская, 2841;
Голубицкая, 3256;
Гудаута, 9359;
Алахадзы, 3192;
Сочи, 2494;
Оленевка, 3564;
Гагра, 5563;
Чемал, 3591;
Кучугуры, 6133.
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