В Крым поступили новые учебники истории с главами про СВО

В Крым поступили новые учебники истории для 10-11 классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крым поступили новые учебники истории для 10-11 классов авторства помощника президента России Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и руководителя Института всеобщей истории РАН академика Александра Чубарьяна. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Крым.

В новых учебниках по истории полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавлен новый, включающий специальную военную операцию на Украине.

– В этих учебниках истории содержатся разделы о госперевороте на Украине, о предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронология проведения СВО и реакции западных стран. В частности, в учебниках содержится информация о подвигах погибших и действующих военнослужащих специальной военной операции, добровольцах и волонтерах, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году на пополнение и обновление фонда учебников из федерального бюджета выделено более 47 миллионов рублей. Республикой Крым приобретен 34 361 учебник истории России для обучающихся 10-11 классов муниципальных и государственных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования.

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