В пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 240 автомобилей

По состоянию на 10 утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 240 машин Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 10:00 25 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 240 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.

Отметим, часом ранее в очереди со стороны Крыма стояли 290 машин.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50