В пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 240 автомобилей

По состоянию на 10 утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 240 машин
Фото: Юлия МАРКИНА
По состоянию на 10:00 25 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 240 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
– В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа, – говорится в сообщении.
При этом со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.
Отметим, часом ранее в очереди со стороны Крыма стояли 290 машин.
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