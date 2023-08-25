Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за разгром международной террористической ячейки

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ и Росгвардии за эффективную работу. Фото: t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам ФСБ и Росгвардии, которые пресекли деятельность международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир»*.

Ранее в в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили о задержании шести участников террористической структуры. Исламисты пытались вербовать в свои ряды мусульман, проживающих на полуострове. Во время обысков у подозреваемых силовики нашли запрещенную в России литературу, а также средства связи и технику, которая использовалась для преступных целей.

– Благодарю сотрудников ФСБ и Росгвардии за эффективную работу, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что такие террористические ячейки представляют серьезную угрозу безопасности, «по сути, это пособники врага».

*«Хизб-ут-Тахрир» – запрещенная в России террористическая организация.

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