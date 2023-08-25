В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 300 авто

В последние часы очередь растет Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 13:00 25 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что время ожидания составляет около часа. Ситуация в Краснодарском крае иная. Со стороны Тамани никакой очереди нет.

Напомним, в 10:00 со стороны Керчи стояли 240 машин. В 11.00 очередь уменьшилась до 195 авто, а в полдень – до 250. Скоплений транспорта со стороны Кубани все это время не было.