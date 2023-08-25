В Крыму работают более 17 тысяч учителей

Фото: rk.gov.ru

В системе общего образования Республики Крым работают более 17 тыс. педагогов. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, передает Крымское информационное агентство.

– Сегодня в крымских школах работает более 17 тысяч педагогов, из них огромное количество наставников. Только в этом году больше 100 молодых специалистов придут в наши школы, и наша задача, чтобы рядом с ними были опытные наставники, – рассказала вице-премьер.

Ранее заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации столицы Крыма Татьяна Сухина сообщила, что в школах столицы Крыма не хватает учителей начальных классов и преподавателей русского языка и математики.

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