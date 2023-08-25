В Крыму опрокинулся ВАЗ: погиб 22-летний водитель, пострадал пассажир

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 24 августа, в Кировском районе Крыма опрокинулся ВАЗ-2114, в результате чего погиб водитель, а также пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла около 12.40. 22-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по автодороге Таврида – Кировское. Неподалеку от райцентра по неизвестной причине легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП водитель «Лады» погиб. Кроме того, в аварии пострадал 21-летний пассажир. Молодого человека увезли в больницу.

– По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – говорится в сообщении.