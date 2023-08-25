Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 11:28

В Джанкое женщина убила сожителя ножом и отверткой: ее посадили на 7 лет

Зарезавшая сожителя крымчанка получила 7 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
В Джанкое женщина убила сожителя ножом и отверткой: ее посадили на 7 лет

В Джанкое женщина убила сожителя ножом и отверткой: ее посадили на 7 лет

Фото: Татьяна Коркина

В Джанкое 45-летнюю местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в январе. Пьяная женщина поссорилась с сожителем. Она напала на мужчину с ножом и отверткой. Крымчанка нанесла как минимум девять ударов в область кистей, спины и грудной клетки сожителя. Через непродолжительное время мужчина скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигурантку виновной. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.