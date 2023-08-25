Студенты КФУ будут изучать обновленный курс истории России

С нового учебного года изучение истории в российских вузах станет обязательным Фото: Павел МАРТИНЧИК

С нового учебного года изучение истории в российских вузах станет обязательным. В октябре прошлого года приказом Минобрнауки РФ на всех направлениях подготовки и специальностях было закреплено обязательное изучение курса истории России в объеме 144 часов.

Как рассказала в интервью Крымской газете проректор по учебной и методической деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, кандидат исторических наук Наталья Кармазина, студенты будут изучать в том числе и новейшую историю России.

– В разделе обновленного курса, который называется «Современная Российская Федерация (1991-2022)», есть краткая характеристика периода, анализ внутренней и внешней политики России, а также культуры разных десятилетий, – сказала Кармазина.

По ее словам, студентам расскажут в том числе и о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, начале специальной военной операции на Украине и ее целях, вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как ранее писала КП-Крым, в республику уже поступили новые учебники истории для десятых и одиннадцатых классов авторства помощника президента России Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и руководителя Института всеобщей истории РАН академика Александра Чубарьяна. В них полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавлен новый раздел, включающий специальную военную операцию на Украине.

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