Прокуратура требует отремонтировать музей Грина в Феодосии

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Феодосии прокуратура требует провести ремонт дома-музея писателя Александра Грина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После обращения жителей прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Сотрудники ведомства выяснили, что музей, расположенный на улице Галерейной, находится в ненадлежащем техническом состоянии. В частности, кровля частично разрушена. Там имеются трещины и сколы, а тажке провисания стропильной системы. Кроме того, имеются многочисленные следы протечек.

– Полной замены требует система централизованного отопления музея, – добавили в прокуратуре.

Для того, чтобы нарушения были устранены, надзорное ведомство подало судебный иск к феодосийской администрации. В настоящее время он находится на рассмотрении.