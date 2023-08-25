В Севастополе женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе женщину привлекли к административной ответственности за оскорбление фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в июне. Скорая прибыла на вызов к женщине, живущей на проспекте Победы. Ей начали оказывать помощь.

– Пациентка высказала в адрес фельдшера многочисленные оскорбления в грубой нецензурной форме, унизив честь и достоинство медицинского работника, – отметили в прокуратуре.

На женщину завели административное дело. Мировой судья оштрафовал нарушительницу на 3 тысячи рублей.