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НовостиОбщество25 августа 2023 12:23

В Севастополе женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера

Она должна заплатить 3 тысячи рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера

В Севастополе женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе женщину привлекли к административной ответственности за оскорбление фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в июне. Скорая прибыла на вызов к женщине, живущей на проспекте Победы. Ей начали оказывать помощь.

– Пациентка высказала в адрес фельдшера многочисленные оскорбления в грубой нецензурной форме, унизив честь и достоинство медицинского работника, – отметили в прокуратуре.

На женщину завели административное дело. Мировой судья оштрафовал нарушительницу на 3 тысячи рублей.