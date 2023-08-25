Севастополец пожаловался в полицию на мать, избившую его шваброй Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 58-летней местную жительницу подозревают в том, что она причинила умышленный вред здоровью своего 38-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Между жительницей Севастополя и ее сыном возник конфликт. Дело в том, что мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Однако слова на него не подействовали. Тогда женщина вооружилась шваброй и несколько раз ударила сына.

– После инцидента мужчина обратился в полицию и медицинское учреждение, где полученные им травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью, – отметили в МВД.

Полицейские задержали мать мужчины. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, жительнице Севастополя грозит до двух лет лишения свободы.