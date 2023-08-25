В Керчи мужчине дали семь лет колонии за наркоторговлю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи 55-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурант распространял в Керчи каннабис. Полицейские задержали крымчанина. В квартире мужчины нашли зип-пакеты с наркотиками, 99 пустых пакетов, а также электронные весы. Суд признал жителя Керчи виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.