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НовостиПроисшествия25 августа 2023 14:23

В Керчи мужчине дали семь лет колонии за наркоторговлю

В Крыму на семь лет посадили 55-летнего наркоторговца
Алексей ЕЛАГИН
В Керчи мужчине дали семь лет колонии за наркоторговлю

В Керчи мужчине дали семь лет колонии за наркоторговлю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи 55-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурант распространял в Керчи каннабис. Полицейские задержали крымчанина. В квартире мужчины нашли зип-пакеты с наркотиками, 99 пустых пакетов, а также электронные весы. Суд признал жителя Керчи виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.