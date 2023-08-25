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НовостиОбщество25 августа 2023 15:13

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 310 авто

Время ожидания составляет около часа
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 310 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 310 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 18:00 25 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 310 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом на Кубани очередей нет. В 16.00 со стороны Керчи стояли 580 машин, а в 17.00 – 450. Очередей со стороны Краснодарского края все это время не было.