«Наземная операция станет для них подземной»: в Крыму ответили на угрозы украинской разведки

В Крыму назвали вбросом угрозы Киева начать наземную операцию в Крыму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал вбросом угрозы представителей украинский властей начать наземную операцию в Крыму.

Начальник военной разведки этой страны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнут наземную операцию в Крыму.

– Подобные заявления – информационный вброс и бравада, – заявил Шонус агентству РИА Новости.

Слова Буданова парламентарий назвал ложной и провокационной информацией. По его словам, такие вбросы делаются для того, чтобы ввести людей в заблуждение.

– Наземная операция станет для них подземной. Всем, кто посягнет на Крым, уготована плачевная участь, – сказал замглавы парламентского комитета.

Депутат добавил, что крымчанам не стоит серьезно относиться к заявлением представителей киевской власти.