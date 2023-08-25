В Крыму откроется центр для одаренных детей 1 сентября

В Крыму откроется центр для одаренных детей Фото: Олег БЕЛОВ

В День знаний, 1 сентября, в Крыму откроется региональный центр для одаренных детей «Импульс». Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

Центр начнет работу с 1 сентября в Симферополе. Учреждение нужно для того, чтобы выявлять, поддерживать и развивать таланты школьников. Его создали на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей.

– Наш центр мы условно назвали «мини-Сириус», – отметила Лаврик.

Министр рассказала, что приезжать в «Импульс» будут дети со всего Крыма. Они будут там находиться три недели. Юные крымчане будут получать уникальное развитие по трем направлениям. Руководитель Минобрнауки пояснила, что речь идет о науке, искусстве и спорте

Обучать детей планируют по следующим программам: агробиология, генетика, медицина, экспериментальная физика, экспериментальная робототехника, общая биология, астрофизика и космические исследования.