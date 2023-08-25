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НовостиОбщество25 августа 2023 17:14

В Севастополе флот будет проводить тренировку 25 августа

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе флот будет проводить тренировку

В Севастополе флот будет проводить тренировку

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 25 августа, в Севастополе Черноморский флот России будет проводить тренировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тренировка будет проходить в районе Камышовой и Стрелецкой бухт. Это мероприятие продлится ориентировочно до девяти вечера. Развожаев пояснил, что флот будет проводить тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

– В городе все спокойно, – отметил губернатор.