В Севастополе флот будет проводить тренировку 25 августа

В Севастополе флот будет проводить тренировку
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В пятницу, 25 августа, в Севастополе Черноморский флот России будет проводить тренировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Тренировка будет проходить в районе Камышовой и Стрелецкой бухт. Это мероприятие продлится ориентировочно до девяти вечера. Развожаев пояснил, что флот будет проводить тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).
– В городе все спокойно, – отметил губернатор.