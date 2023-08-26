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НовостиОбщество26 августа 2023 4:54

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 26 августа

Эти работы проведут в трех населенных пунктах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В субботу, 26 августа, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, уничтожением опасных предметов будут заниматься специальные службы. С 10.00 до 17.00 эта работа будет проводиться в селе Вольное Джанкойского района. С 11.00 до 13.00 опасные предметы будут уничтожать в Старом Крыму, а с 13.00 до 15.00 – в Октябрьском.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – написал Крючков.