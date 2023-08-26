В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 160 авто

Фото: инфоцентр «Крымский мост»

По состоянию на 9.00 26 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 160 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация в Краснодарском крае иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта нет. В 8.00 в очереди со стороны Керчи стояли 60 машин. Пробок со стороны Кубани также не было. В 7.00 проезд был свободен с обеих сторон.