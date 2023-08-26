В Крым привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии

В рамках Всероссийского молебна о Победе в Крым привезут ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Мощи привезут по инициативе президента России Владимира Путина. Планируется, что с 1 по 3 сентября святыня будет находиться в севастопольском Свято-Покровском соборе. Далее мощи увезут в Симферополь. В крымской столице ковчег будет находиться 4 и 5 сентября. Его разместят в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе. В Симферополе мощи Георгия Победоносца встретят в 10.00 4 сентября.

– В период пребывания святыни перед ковчегом со святыми мощами великомученика будут совершаться молебны и молебны с акафистом, – сообщили в епархии.

Проводы ковчега начнутся 5 сентября в 18.30.