Депутат Шеремет: попытка вторжения в Крым поставит точку в существовании Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка ВСУ начать наземную операции в отношении Крыма поставит точку в существовании Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнут наземную операцию в Крыму.

– Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, – сказал Шеремет агентству РИА Новости.

По мнению парламентария, народу этой страны нужно взбунтовать против нынешней киевской власти и прогнать «убийц и террористов».

Напомним, заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал вбросом угрозы представителей украинский властей начать наземную операцию в Крыму. Парламентарий заявил, что наземная операция «станет для них подземной». Депутат добавил, что крымчанам не стоит серьезно относиться к заявлениям представителей киевской власти.