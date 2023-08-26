В Крыму 80 тяжелобольных детей получили дорогостоящие лекарства Фото: Анастасия Осипова

В 2023 году в Крыму 80 детей с тяжелыми заболеваниями получили дорогостоящие препараты. Об этом сообщает «Крым 24».

Дети получают лекарства бесплатно в рамках сотрудничества регионального Минздрава с благотворительным фондом «Круг добра». Его создали в 2021 году по указу президента России Владимира Путина. На сегодняшний день дорогостоящими лекарствами обеспечили 80 тяжелобольных крымских детей.

– 11 заявок находятся на рассмотрении, в том числе, обеспечение впервые в этом году лечения детей с гепатитом С, – отметил заместитель министра здравоохранения Арсен Зиядинов.