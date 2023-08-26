В Крыму разнорабочие и менеджеры по продажам зарабатывают до 120 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Зарплата разнорабочих и менеджеров по продажам в Крыму достигает 120 тысяч рублей в месяц. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.

По ее словам, в первую очередь в Крыму наблюдается дефицит рабочей силы. Речь идет как о разнорабочих без требований к квалификации, так и о специалистах. В частности, требуются строители, сантехники, каменщики, бетонщики, плиточники. Кроме того, нужны врачи, провизоры и медсестры.

В регионе также не хватает менеджеров по продажам. На сегодняшний день опубликовано около тысячи вакансий. 600 таких сотрудников требуются в Симферополе. Волкина отметила, что менеджеры могут зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц. По ее словам, примерно такая же зарплата и у разнорабочих. Однако, как подчеркнула специалист, вакансии не закрываются.