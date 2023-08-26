Хуснуллин: открыть восстановленную часть Крымского моста планируют 15 сентября Фото: Юлия МАРКИНА

Запустить движение транспорта по восстановленной части Крымского моста планируют 15 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что получает отчеты по строительству дважды в день: в восемь утра и в восемь вечера. По его словам, работы ведутся по графику.

– Мы настроены к 15 сентября открыть восстановленную разрушенную часть моста, сказал Хуснуллин в интервью агентству ТАСС.

Вице-премьер убежден, что движение будет открыто в этот день, если «не будет каких-то непредвиденных обстоятельств». По его словам, когда движение откроют, начнется восстановление той части моста, по которой сейчас ездят машины. Там работы планируют завершить к 1 ноября.

Напомним, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.