Погода на 27 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

В Алуште тепло до 28 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.

- В воскресенье ожидается сухая и жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +28…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +29…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.

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