Погода на 27 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

В Алуште тепло до 28 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.
- В воскресенье ожидается сухая и жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Саках +28…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Керчи +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +29…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.
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