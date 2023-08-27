В Севастополе ожидается наивысший класс пожарной опасности

5 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Севастополя в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Севастополя в ближайшие дни. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России по городу Севастополю.

– Наивысший, 5 класс пожарной прогнозируется в регионе на период с 28 по 30 августа. Велик риск возникновения природных пожаров, – предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, с 15 июля в городе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено запускать пиротехнические изделия, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

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