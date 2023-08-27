Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 11:58

В Севастополе ожидается наивысший класс пожарной опасности

С 15 июля в городе действует особый противопожарный режим
Дмитрий Коренев
5 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Севастополя в ближайшие дни

5 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Севастополя в ближайшие дни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Севастополя в ближайшие дни. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России по городу Севастополю.

– Наивысший, 5 класс пожарной прогнозируется в регионе на период с 28 по 30 августа. Велик риск возникновения природных пожаров, – предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, с 15 июля в городе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено запускать пиротехнические изделия, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50