Крымский инфекционист назвал главную опасность теплого моря

Особенно щепетильно стоит отнестись к купанию маленьких детей, у которых еще не успел сформироваться стойкий иммунитет Фото: Михаил ПАТЛИС

Купаться в море лучше по утрам, это снижает риск подхватить ротавирус или другую заразу, особенно на оживленных пляжах. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского Борис Синицын в эфире радио «Спутник в Крыму».

Море у берегов Крыма прогрелось до 22-26 градусов – как отмечает специалист, это благоприятная среда для развития разнообразных микроорганизмов. Однако болезнетворные микроорганизмы и вирусы не размножаются в морской воде, поэтому сама по себе она для человека не опасна.

– Когда открывается купальный сезон, смываются различные микроорганизмы с тел купальщиков, но уже к утру происходит самоочищение естественной морской среды. Поэтому сама по себе морская вода не может быть вредной для человека. Но во время купания в теплой воде, когда рядом находится много людей, кто-то их них может оказаться носителем, например, ротавирусной инфекции, – пояснил Синицын.

В этой связи специалист советует купаться по утрам и избегать попадания морской воды на слизистые оболочки. Особенно щепетильно стоит отнестись к купанию маленьких детей, у которых еще не успел сформироваться стойкий иммунитет к ротавирусу и другим заболеваниям.

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