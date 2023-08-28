Погода на 28 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Крыму жарко и сухо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный вете 7 -12 м/с., тепло 30…32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +28…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +30…+31°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+30°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.

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