В Симферополе горела многоэтажка: пострадал один человек

На пожаре в Симферополе пострадал один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 27 августа, в Симферополе горел многоквартирный дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Толстого. Возгорание возникло на седьмом этаже многоквартирного дома.

– Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек, – говорится в сообщении.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.