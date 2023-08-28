В Крыму вывели три новых сорта малины Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ученые Никитского ботанического сада вывели три сорта малины. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Такой селекцией в регионе занимаются с 2015 года. Новые сорта малины лучше адаптированы к крымскому климату. Они сочетают в себе высокую урожайность и яркий вкус. По словам ученых, в Крыму могут выращивать малину, которая дает урожай дважды в год.

Кроме того, из таких ягод получается вкусное варенье. По версии одного из туристических порталов, крымское малиновое варенье возглавляет десятку лучших в России.