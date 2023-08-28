Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 6:22

Жителей Феодосии предупредили о стрельбах 28 августа

Тренировка пройдет в порту
Алексей ЕЛАГИН
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

В понедельник, 28 августа, в Феодосии пройдут стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, в порту пройдут тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Планируется, что это мероприятие продлится до часа дня. Крючков добавил, что речь идет о стрельбах.

Напомним, 28 августа в трех населенных пунктах Республики Крым сотрудники специальных служб будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Эта работа будет проведена в Октябрьском, Старом Крыму и селе Вольное Джанкойского района.