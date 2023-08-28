В Крыму поймали закладчика: его могут посадить на 15 лет

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Саках 27-летнего местного жителя подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымском МВД.

Молодого человека задержали с поличным, когда он закладывал наркотики в тайники. У него обнаружили 5,2 грамма мефедрона. Крымчанин рассказал, что получил запрещенное вещество в интернете. Наркотики он собирался продать.

Возбуждено уголовное дело, начато расследование. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. В полиции добавили, что подозреваемый ранее судим.