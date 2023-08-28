В селе под Симферополем к 1 сентября откроется новая школа на 700 мест

Близится к завершению капремонт в одиннадцати крымских школах Фото: Олег УКЛАДОВ

К 1 сентября в селе Трехпрудное Симферопольского района к 1 сентября откроется новая школа на 700 мест. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

– К 1 сентября в селе Трехпрудное Симферопольского района откроется новая школа на 700 мест, а в школе №1 в пгт Кировское Кировского района – новые учебные корпуса, рассчитанные на 360 человек, – написал Константинов.

Спикер крымского парламента добавил, что близится к завершению капремонт в одиннадцати школах: Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, Дачновской школе в Судаке, школе №6 в Феодосии, Красномакской и Почтовской школ в Бахчисарайском районе, школе №1 в Бахчисарае, Ильичевской и Краснофлотской школе Советского района, Сакской школе №4 им. Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко и других учреждениях. Ремонт проводится за счет средств из федерального бюджета. В рамках республиканской адресной инвестпрограммы в текущем году в Крыму отремонтировали 36 школ.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Крыму откроется региональный центр для одаренных детей «Импульс». Центр начнет работу с 1 сентября в Симферополе. Учреждение нужно для того, чтобы выявлять, поддерживать и развивать таланты школьников. Его создали на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей.

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