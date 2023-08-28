В Севастополе директор лесхоза незаконно платил себе премии: ущерб составил 541 тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Севастополе бывшего и.о. руководителя лесхоза подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Экс-замдиректора ГАУ «Севастопольский лесхоз» исполнял обязанности руководителя с августа 2021 года. В течение года он незаконно выписывал премии себе и другим сотрудникам. Оснований для этого не было. Кроме того, решения о выплатах не согласовывались с властями. Общая сумма премий составила 541 тысячу рублей.

На и.о. директора завели уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба.