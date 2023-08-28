На обновление фонда школьных учебников Крыму выделили 47 млн рублей

Бесплатными учебниками по основным программам обеспечены 100% крымских школьников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 47 млн рублей получила Республика Крым на обновление фонда школьных учебников, закуплено более 34 тыс. новых учебников истории с разделом про СВО. Об этом сообщили в Минобразования Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крым поступили новые учебники истории для 10-11 классов авторства помощника президента России Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и руководителя Института всеобщей истории РАН академика Александра Чубарьяна. В них полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавлен новый, включающий специальную военную операцию на Украине.

– В 2023 году на пополнение и обновление фонда учебников выделены средства федерального бюджета в объеме 47,095 млн рублей, приобретен 34 361 экземпляр учебника истории России для обучающихся 10-11 классов муниципальных и государственных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, – приводит «Миллет» сообщение Минобразования РК,

В ведомстве подчеркнули, что бесплатными учебниками по основным программам обеспечены 100% крымских школьников.

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