На ярмарках в Симферополе продали более 40 тонн продукции

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На ярмарках выходного дня в Симферополе продали более 40 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большая часть реализованной продукции – сезонные овощи и фрукты. Ими торговали крымские фермеры и товаропроизводители. В администрации подчеркнули, что цены на ярмарках были ниже среднерыночных. Профильные ведомства контролируют продукцию и сопроводительную документацию к ней.

В субботу, 2 сентября, в крымской столице пройдут также республиканские сельхозярмарки. Их проведут на улицах Киевской, 177, Севастопольской, 80, а также на углу Кечкеметская и Бела Куна.